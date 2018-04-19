韩国制造业体感景气创3年来新高，但仍有许多企业对未来的展望持负面看法，景气是否步入复苏轨道，尚有待观察。



大韩商工会议所17日发表“2018年第二季度制造业景气实查指数（BSI）”结果显示，以全国2200多家制造商为对象进行调查的韩国制造业景气实查指数为97，环比上升11点，这是自2015年第二季度达到97以来的最高水平。但制造业景气实查指数自2014年第三季度（103）以来，连续15个季度未能突破标准线100。制造业景气实查指数超过100，表示看好经济景气的企业居多，低于100则相反。此外，在此次调查中，对未来前景持悲观态度的企业占比27.3%，超过了占比24.7%的持乐观态度企业，另有48%的企业认为未来会和目前情况类似。



据调查，IT和家电企业的第二季度景气展望居首，指数达112 ，这是因为智能手机、人工智能、物联网和云服务等有关半导体项目的需求有所增加。精油和石油化学行业的指数为101，预计将进一步走强。与此相反，钢铁、汽车和造船等主要出口项目行业的景气展望走低，尤其是受美国进口限制影响，钢铁业指数为84。汽车业因出口减少和通用汽车关闭群山工厂，指数为88，而进行结构调整的造船业指数仅为66。



另据调查，企业最担忧的不利因素为美中贸易摩擦。此外，劳动环境变化、汇率变动和调整利率等也是主要风险。

