文在寅总统受理金起式辞呈

文在寅总统17日上午受理了金融监督院院长金起式的辞呈。



16日，中央选举管理委员会宣布金起式违反《公职选举法》后，金起式向总统递交辞呈，随后文在寅总统受理其辞呈。



金起式自2日就任金融监督院院长后，即引发道德方面的争论。金起式在就任国会议员时期曾接受被监管机构的资助前往海外出差，并与实习工作人员一同出游。在野党要求金起式引咎辞职，与维护他的执政党针锋相对，引发政界风波。金起式另外引发争议的还有所谓的“政治赞助金”事件，他在国会议员任期快要结束之际，向其担任所长的研究所捐出了5000万韩元，在野党认为金起式的行为违反了《公职选举法》并展开猛烈攻击。于是，文在寅总统委任中央选举管理委员会进行金起式是否违法的公权解释，并表示如金起式有违法行为，将令其辞职。中央选举管理委员会判断金起式向研究所捐出5000万韩元巨资有违《公职选举法》，至于接受被监管机构资助赴海外出差，中央选举管理委员会并未明确作出违法判断。委员会认为，受资助外游虽有违法之虞，但需对出差目的、支援范围和相关日程等具体内容深入进行调查。



金起式本是市民运动家，被任命为金融监督院院长后，政府本期待他将大刀阔斧地推行金融改革。但因金融监督院院长最重要的准则道德有缺陷而中途下台，政府推动的金融改革也将因之而受挫。

