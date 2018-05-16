韩中日领导人会谈9日在日本举行

韩中日领导人会谈将于9日在日本东京举行，韩国总统文在寅、日本首相安倍晋三、中国总理李克强将出席会议。文在寅总统出访日本是就任后的首次，也是2011年12月前总统李明博访日后，韩国总统时隔6年5个月再次赴日访问。



韩中日领导人会谈是为加强地区合作，实现共同繁荣而成立的领导人协议体。与欧洲和东南亚等地相比，东北亚地区的地区合作较弱，有鉴于此，韩中日决定举行加强三国间的合作首脑会谈。2008年12月13日，韩中日领导人会谈在日本东京首次召开，且决定每年轮流在三国举行会议。然而，会谈未能一帆风顺，因中日发生外交摩擦和韩国前总统朴槿惠被弹劾，2015年11月在首尔举行最后一次会谈后，即告一段落。



在本次会议中，将重点讨论三国落实《板门店宣言》的合作方案。青瓦台方面表示，文在寅总统在会议中将介绍南北韩首脑会谈的结果，让中日领导人充分了解北韩立场，这将对今后的无核化及和平协定磋商进程大有裨益。除了韩中日三国领导人会谈，文在寅总统还将与日本首相安倍晋三另外举行双边会谈，深入讨论韩日未来的发展方案。文在寅总统此次是第四次与安倍晋三举行双边会谈。



韩半岛问题的当事者是南北韩，但也和中国日本息息相关，为顺利解决韩半岛问题，需要中日两国的合作。文在寅总统上月29日与安倍晋三通电话，表明将在日本与北韩关系方面积极担任仲裁角色。此外，中国外交部长王毅2日访问北韩，曾要求北韩举行包括中国在内的四方会谈。在韩半岛局势急剧变化的情况下，中国和日本也在积极参与韩半岛问题。

