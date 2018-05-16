CBS报道北韩开始关闭核试验场 蓬佩奥希望彻底解决北核问题

北韩开始在核试验场坑道中拆除电线，而美国国务卿蓬佩奥再次强调彻底解决北韩核问题。



美国哥伦比亚广播公司（CBS）援引美国情报有关人士的话报道说，北韩在核试验场坑道中进行拆除电线工作，称北韩拆除电线是关闭核试验场而采取的首要措施。但CBS并未报道北韩在坑道中拆除电线的具体内容。



报道所说的北韩核试验场是位于咸镜北道吉州郡丰溪里的“北部核试验场”。北韩2006年10月9日至2017年9月3日进行的6次核试验地点均在该试验场。此前，北韩国务委员长金正恩在4月27日举行的南北韩首脑会谈中曾承诺将关闭核试验场。此次北韩拆除坑道中的电线即是着手关闭核试验场所采取的有关措施。



另据报道，美国国务卿蓬佩奥在就任致辞时再次确认美北首脑会谈的目标，称美国在会谈中将专注于以永久、可核查和不可逆转方式废除北韩大规模杀伤性武器计划。他说，美国将会立即这样做。他的话被解读为，北韩必须彻底废除核计划，且须立即付诸实行，不得拖延时间。蓬佩奥还说，美国政府将不会再犯过去的错误，“不好的协议”将不会在选项内。这被解读为美国公开阐明立场，在同北韩进行的无核化协商中，必须就彻底废除核计划达成一致，否则将不会同北韩达成协议。另外，美国总统特朗普破例出席国务卿蓬佩奥的就任典礼，在美北协商之前，展示他对蓬佩奥的信任。

