文正仁否认主张美军撤离韩国 美国称立场从未改变

近日备受舆论关注的韩国总统统一外交安保特别助理文正仁对驻韩美军撤离韩国的主张予以否认。此前，他曾发文称，如果签订《和平协定》，美军将很难以正当理由继续驻扎在韩国而引发争议。



5月3日，文正仁表示，他认为驻韩美军理应持续驻扎在韩国。即便签订《和平协定》，基于东北亚战略稳定性和韩国政治稳定的考虑，美军也有必要继续驻扎在韩国。当天，文正仁刚刚结束了民主和平统一咨询会议纽约委员会主办的非公开恳谈会，他在接受记者采访时发表了以上观点。他还表示，他本人十分赞成美军驻扎在韩国，近期的舆论存在误会。



据悉，引发争议的内容是文正仁发表在美国外交专刊《外交事务》上的文章。他在文中写道：“如果韩半岛签署《和平协定》，那么美军将很难以正当理由继续驻扎在韩国。”在该文章招致非议后，文在寅总统亲自出面辟谣。文在寅表示，驻韩美军属于韩美同盟范畴，与签订《和平协定》毫无关系。韩国总统秘书室室长任钟晳也特别致电文正仁，转达了文在寅总统的立场。青瓦台还警告文正仁不要混淆视听。



文正仁表示，他从未主张过驻韩美军撤离韩国。他想表达的是，如果美国和北韩建交，驻韩美军的问题自然而然会被拿出来讨论，那么保守派会持批判立场。为了应对这一情况，有必要提前做好准备。同时，文正仁还称，美国前国务卿亨利·基辛格曾说过，尽管美国也会讨论关于驻韩美军的问题，不过如果韩国希望的话，美军会继续驻扎在韩国。基辛格还指出，韩国国内就此达成一致意见非常重要。此外，针对驻韩美军的问题，美国国防部3日表示：“我们的立场和任务始终未变。”此前，美国防长詹姆斯·马蒂斯曾表示，有可能就这一问题与北韩展开对话。在针对这一问题美国持何种立场的提问中，美国国防部并没有直接作答，而是仍用“我们的任务相同”来回复。

