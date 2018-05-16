南北韩组联队出战世乒赛 韩半岛和平氛围浓厚

在日前举办的2018年世界乒乓球锦标赛上，韩国和北韩闪电式宣布组成联队，出战女子团体赛半决赛。预计未来南北韩体育交流与合作将日趋活跃。



5月3日，大韩乒乓球协会宣布，经协商，决定南北韩女子乒乓球队组成联队出战团体赛。据悉，在瑞典哈尔姆斯塔德举行的世乒赛上，韩国女子乒乓球队打进了8强，随后韩国本将与北韩在四分之一决赛中相遇，然而根据南北韩组成联队的决定，两队取消对决，联手直接晋升四强。据悉，此次组成联队得益于国际乒联（ITTF）主席托马斯•维克特的争取。



南北韩联队由两队全部9名选手组成，其中包括5名韩国选手和4名北韩选手。为了不对选手个人造成影响，国际乒联批准安排9名队员出战。组队后，联队国家名使用KOREA，联队获奖时将给所有选手颁发奖牌，并将同时升起韩国和北韩的国旗。因为时间紧迫，无法重新制作队服，所以队员们将身着原有队服参赛。



乒乓球是南北韩首次成功组建联队参赛的体育项目。1991年在日本千叶世乒赛上，南北韩曾组成联队出战。当时南北韩女子联队击破了中国队坚固的堡垒，夺得了金牌。当时的中心人物玄静和与北韩的李粉姬组成双打拍档参赛，让人印象深刻。颁奖时升起了天蓝色的韩半岛旗，并用《阿里郎》代替了国歌。此外，当时男子代表队在团体赛中也跻身四强。



在国际体育赛事中，南北韩有过数次同时入场的经历，但是组成联队参赛历史上只有三次。1991年，继组成乒乓球联队之后，在里斯本世界青年足球锦标赛上，南北韩也组成了联队并跻身8强。27年后，在今年的平昌冬奥会上，南北韩又组成了女子冰球联队。南北韩首脑会谈后，韩半岛散发着浓厚的和平气息。在此氛围中，南北韩兵乓球联队得以成功组建，释放出南北关系将急速升温的信号。

