韩美将于22日举行首脑会谈 重点讨论美北首脑会谈事宜

韩美首脑会谈将于22日在美国华盛顿白宫举行。这是文在寅总统第三次与美国总统特朗普举行首脑会谈。包括去年9月22日文在寅总统和特朗普总统在联合国大会上会晤在内，这是两位领导人第四次会面。

白宫于当地时间4日发表声明表示，韩美领导人将就4.27南北韩首脑会谈以后的韩半岛局势问题继续进行调整，并就美北首脑会谈事宜交换意见。韩国青瓦台也表示，韩美领导人将再次确认韩美之间坚定不移的同盟关系、以及深厚的友谊，且为了促使韩半岛问题取得进展，双方将继续保持合作。青瓦台还强调，韩美双方将重点讨论成功举行北美首脑会谈的方案。

韩美在此次首脑会谈中将重点调整即将出席美北首脑会谈的特朗普总统的“无核化方案”。特朗普总统明确表态，美国的目标是敲定北韩废除核武器的时间。也就是说，美方希望推进美北在谈判初期就确实的无核化路线图达成妥协的“Big Bang接近法”（ Big Bang approach）。有观点认为，该无核化方案的目标并非只是让北韩做出完全的无核化承诺，而是明确弃核目标并制定其执行途径、以及各阶段的执行计划蓝图。

美国白宫国家安全事务助理约翰·博尔顿继续强调美方考虑 “利比亚模式”。 “利比亚模式”以先弃核，然后再恢复两国关系正常化为核心内容。但据推测，北韩方面希望推进分阶段的无核化。北方希望在每个阶段都能够在经济和体制保障等方面取得相应的补偿。