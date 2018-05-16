韩国每工作小时GDP为34美元 在经合组织成员国中排名最后

据统计，韩国劳动生产效率在经合组织（OECD）成员国中排名靠后。有分析认为，韩国劳动生产效率很低的主要原因在于长时间的劳动和频繁的加班。

根据经合组织日前公布的一份统计数据显示，2017年韩国每工作小时GDP为34.3美元，同比增加1.4美元。这是韩国每工作小时GDP增幅自2010年达到1.6美元之后创下最高水平。韩国每工作小时GDP自2011年首次突破30美元以后继续呈现增长态势。 据分析，韩国每工作小时GDP大幅上升的主要原因是结构调整导致劳动投入量减少、以及房地产市场繁荣。

虽然韩国劳动生产效率持续得到改善，但与发达国家相比，依然处于很低的水平。去年，韩国每工作小时GDP在22个经合组织成员国中位居第17位，比韩国更低的国家只有五国，包括葡萄牙、匈牙利、 爱沙尼亚、希腊和拉脱维亚。有观点认为，考虑到韩国的经济规模，这是很低的水平。

据世界银行（WB）统计显示，2016年韩国国内生产总值（GDP）达1.4112万亿美元，在全球位列第11位。而每工作小时GDP排名第一的国家为爱尔兰，为88美元，但韩国的每工作小时GDP为爱尔兰38%的水平。与国内生产总值规模类似于韩国的西班牙（47.8美元）相比，这也是相当低的水平。

导致劳动生产效率低的原因很复杂。其中，尤为引人关注的原因是，和其他国家相比格外严重的“加班文化”。

以经合组织标准来计算，2016年韩国每一名劳动者的年均劳动时间达2069个小时，比经合组织成员国的平均（1764个小时）长305个小时。德国劳动者的劳动时间最短，为1363个小时，法国劳动者的劳动时间也仅为1472个小时。