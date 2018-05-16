文在寅：北韩无核化是南北韩改善关系的前提

文在寅总统表示，北韩无核化是南北韩改善关系的前提条件。他还期待北韩与日本进行对话，恢复双边关系正常化。



在韩中日领导人会谈即将举行之际，文在寅总统在接受日本《读卖新闻》书面采访时作出了上述表示。他说，在美北首脑会谈中制定具体的无核化方案非常重要。文总统说，在南北韩首脑会谈中已确认金正恩委员长彻底实现无核化的意志，这将成为成功举行美北首脑会谈的肯定性基础。为使美北双方顺利达成协议，韩国将尽最大努力，并将与日本和国际社会保持密切合作。



文在寅总统还期待北韩与日本进行对话，实现关系正常化。在南北韩首脑会谈中，文在寅总统曾向北韩国务委员长金正恩转达了日本首相安倍晋三希望“清算过去问题”，恢复关系正常化的意愿。文在寅总统说，不仅需要成功举行美北首脑会谈，为了韩半岛的永久和平，也期待日本的支持与合作。针对北韩绑架日本人问题，文总统说，他知道这一问题对日本政府和国民有多么重要，在与金正恩举行首脑会谈时，他也曾提及这一问题，他将与日本政府持续保持合作。



文在寅总统还对即将于9日举行的韩中日领导人会谈表示了期待。因中日发生外交摩擦和韩国前总统朴槿惠被弹劾，2015年11月在首尔举行最后一次会谈后该会议即告中断。最近韩半岛形势急剧变化对重启韩中日领导人会谈起到了积极作用。中国和日本希望积极参与韩半岛问题，韩国也需要与这些国家保持密切合作。韩中日领导人会谈的结果，颇为引人注目。

