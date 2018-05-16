金正恩再次访华与习近平会晤

北韩国务委员长金正恩突然于7日对中国进行了为期两天的访问，与中国国家主席习近平举行会谈。这是继今年3月之后，时隔40余日两位领导人再次会晤，体现出在即将举行美北首脑会谈之际，两国保持着密切的战略合作。



两位领导人此次在中国大连举行会谈，双方外交领导人士大举参与。中国方面陪同习近平出席会谈的人士包括中共中央政治局常委王沪宁、中国外交部长王毅、负责外交事务的中共中央政治局委员杨洁篪、中共中央对外联络部部长宋涛。北韩方面陪同金正恩出席会谈的人士包括劳动党副委员长金永哲和李洙墉、北韩外务相李勇浩。



习近平在会谈中表示，韩半岛对话缓和势头正不断巩固，朝着有利于推动政治解决的方向发展。他对北韩坚持韩半岛无核化和美北通过对话解决韩半岛问题表示支持。他还说，中国希望在韩半岛和平进程中发挥积极角色。金正恩对此表示，韩半岛无核化是北韩坚定不移的明确立场，只要有关各方消除对北韩敌视政策和安全威胁，北韩就没有必要拥有核武器。



在即将举行美北首脑会谈之际，相关国家纷纷进行接触和作出表态。美国希望超越核与远程导弹的范畴，将美北首脑会谈的议题扩大至化学武器等大规模杀伤性武器，日本则提出北韩绑架日本人问题和消除中程导弹等问题。美日双方加强合作，加强对北韩施压。另一方面，北韩与中国频频接触。在韩半岛形势急剧变化之际，北韩需要中方的支持，中国也需要积极参与韩半岛问题，相关国家展开了积极的外交活动。

