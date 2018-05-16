特朗普：被北韩关押的3名美国人获释 蓬佩奥与金正恩成功会晤

以美国国务卿蓬佩奥访问北韩为契机，被北韩关押的3名美国人获释。美国还表示，蓬佩奥与北韩国务委员长金正恩成功地进行了会晤。由此，美北双方对首脑会谈的协调工作已经进入尾声。



美国国务院发言人发表声明，确认蓬佩奥和金正恩委员长进行了会晤。国务院表示，蓬佩奥与北韩国务委员长金正恩围绕韩美首脑会谈进行了富有成效的讨论。此外，北韩媒体报道说，金正恩委员长会见美国国务卿蓬佩奥，蓬佩奥转达了美国总统特朗普的口信，双方达成了“满意的协议”。



此次获释的3位美国人为金东哲（音译，下同）、金相德和金学松，均为韩裔。金东哲是牧师，2015年10月北韩以间谍和颠覆体制等为由将其逮捕，中国延边科学技术大学教授金相德和平壤科学技术大学服务人员金学松因涉嫌敌对行为于2017年被扣押。金正恩近期下达了对这3位美国人进行特赦的指令。北韩特赦外国人极为罕见，此前北韩曾从人道主义立场出发或通过“特别措施”释放过外国人。北韩媒体也强调，这是最高领导人对3人的特别赦免，这被解读为北韩向美国释放了善意的信号。



继今年3月以后，蓬佩奥此次第二次赴北韩访问。蓬佩奥两次访问北韩，3名美国人也因之而获释，为成功举行美北首脑会谈进行了良好铺垫。

