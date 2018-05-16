通用韩国回生方案尘埃落定

总投入达71.5亿美元的通用韩国回生方案最终敲定。至此，从关闭群山工厂开始并一度考虑撤资的“GM事件”告一段落。



5月10日，韩国副总理兼企划财政部长官金东兖主持召开强化产业竞争力相关长官会议，确认了通用韩国公司事态相关协商结果以及汽车零部件企业和地区支援方案等。此前，通用韩国第二大股东韩国产业银行和通用汽车总公司进行了谈判，得出的方案核心是出资71.5亿美元，其中美国通用总公司负担64亿美元，韩国产业银行负担7.5亿美元；禁止通用公司在10年内撤出韩国；保留产业银行的否决权。首先，通用总公司将原有的28亿美元贷款转换为股份。此外，以贷款等形式提供36亿美元的支援并降低利率。在最初的5年不允许通用总公司出售通用韩国公司的股份，此后的5年内须持有35%以上的股份，以保持第一大股东的地位。也就是说，通用汽车在10年内不能退出韩国市场。此外，通用公司计划在韩国设立统筹亚太地区事务的亚太地区总部，并计划在研发(R&D)中心新建碰撞试验场，还将增设涂装工厂等设施。通用公司将加大韩国产汽车零部件的采购份额，产业部也将以支援汽车零部件企业研发的方式，对通用韩国公司给予帮助。另外，产业银行今年年内将投入7.5亿美元用以购买设施并维持17%的股份。作为第二大股东，将继续享有对重大决议的否决权。此外，通用公司须向产业银行提供经营资料，并允许产业银行触及除商业机密以外的重要信息，从而强化其股东监察权。



因遭遇经营困境，今年2月13日，通用韩国公司关闭了群山工厂。此后一直在回生和撤资的十字路口上与韩国政府就支援方案展开拉锯战。此次事件在回生方案落实后画上句点，但有分析指出，该方案在就业保障和预防日后发生类似事件等方面仍有缺失。



