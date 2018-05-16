美北首脑会谈定点新加坡 “世纪会晤”备受瞩目

上网: 2018-05-11

Title

美北首脑会谈将于6月12日在新加坡举行。美北双方能否在此次会谈中就无核化具体内容协商成功备受瞩目。而南北韩、美国三方首脑会谈恐将落空。

5月10日，美国总统特朗普在推特上公布了美北首脑会谈的时间和地点。特朗普发文表示，为了世界和平，美北双方将共同呈现一个非常特别的历史瞬间。

在美北首脑会谈被提上日程伊始，新加坡就是被看好的地点。这不仅因为新加坡保持中立，而且在媒体宣传便利性、安保等方面都具有优势。板门店作为南北韩首脑会谈地点，曾是特朗普最初倾向的美北首脑会谈候选地，然而考虑到该地点的政治特殊性可能对会谈结果产生影响，因此被排除在外。在新加坡的几个备选会谈场所中，香格里拉饭店优势最为明显。

会晤地点的确定也意味着美北双方对核心议题的观点已经比较接近。即便如此，这场“世纪会晤”的结果并非绝对乐观，这是因为双方的立场仍然处于两条平行线上。美国在临近首脑会谈时提高了协商门槛，将“完全、可验证、不可逆转的无核化（CVID）”升级为“永久、可验证、不可逆转地废除核武器及大规模杀伤性武器（PVID）”，且主张上述措施“刻不容缓”(without delay)。同时，美国还可能提到北韩人权问题。北韩方面，金正恩连续两次突然访问中国，显示与中国的紧密关系并受到中方支持。金正恩与中国国家主席习近平进行了会晤，并提到“分阶段、同步的无核化措施”，意指以阶段性措施换取回报，和美国进行缩减核军备的谈判。同时，北韩也展现出了善意。例如接受美国国务卿蓬佩奥访北并释放了3名被扣押的美国人。

对于美北首脑会谈没有选址板门店，韩国方面表示虽然有遗憾，但是依然尊重美国和北韩的决定。

  • RSS
  • 打印本稿
  • 目录
  • Top
目录
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
2018南北韩首脑会谈
청취자 만족도 조사 결과 -C
韩国语讲座 (Mobile)
要闻
更多服务
KBS World Radio On-Air
  • KBS World Radio On-Air
  • 可利用智能手机方便、及时地收听韩国国际广播电台11个语言组广播节目的专门应用程序

<

2 / 4

>