柴油煤油价格创今年新高 油价或继续上涨

受国际油价上涨影响，柴油和煤油价格大幅攀升，创下今年新高。



柴油价格上周每升上涨7韩元，达1363韩元/升，创下今年来新高。柴油价格已连涨四周。煤油价格每升上涨2.9韩元，达910.9韩元/升，也创下今年来新高。汽油价格也每升上涨7韩元，达1562韩元/升，或将刷新今年最高纪录。



地缘政治学因素带动此次国际油价攀升。首先，世界最大的储油国委内瑞拉原油生产量有所减少。此外，美国宣布退出伊朗核协议，并重启对伊朗制裁，国际社会担心伊朗原油出口将受阻也带动油价上涨。此外，以色列和伊朗发生武力冲突，导致叙利亚事态进一步升级。另外，石油输出国组织（OPEC）和非石油输出国组织国家继续维持减产协议，也是导致油价上涨的原因之一。此前，这些国家为了提高国际油价，商定截至2018年3月每天减产180万桶，并决定将减产石油的时间延长至今年年底。有预测认为，即便到减产时限，石油输出国组织和俄罗斯也将继续展开合作，防止油价下滑。除此之外，随着世界经济呈现良好复苏态势，原油需求逐渐增加。在此背景下，原油库存继续减少。



在上述背景下，大部分预计认为今后国际油价将继续上涨。国际油价标准——北海布伦特原油价格上周已逼近80美元/桶。有预测认为，按照这种趋势，明年国际油价将上涨到100美元/桶。鉴于此，韩国石油公社预测，国内石油制品价格也将继续呈现上涨态势。

