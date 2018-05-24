蓬佩奥：若北韩完全废弃核设施 将允许美国民间对其投资

美国国务卿蓬佩奥表示，以北韩完全废弃核设施为前提条件，愿意允许美国民间对北韩投资。对此，有评价认为，美国此举向北韩拿出了切实的“胡萝卜政策”。



蓬佩奥对北韩宣布废弃核设施表示欢迎，并称美国的民间部门能帮助北韩建设能源及电力系统以及基础设施。但蓬佩奥也明确表态，不能利用美国公民的税金帮助北韩。根据蓬佩奥的计划，将解除对北韩制裁，让美国资本进入北韩。蓬佩奥还称，如果北韩实现无核化，美国不仅将放宽对北韩制裁，还将向其提供更多的补偿。蓬佩奥还表示，应向北韩提供实际的安全保障。对此，有分析认为，美方已将“Big Bang接近法”（Big Bang Approach）具体化。所谓“Big Bang接近法”的主要特点为强化“胡萝卜加大棒政策”，也就是说，美方要选择北韩完全废弃核武器、美国尽快提供确切补偿的方案，而不会选择北韩分阶段履行相关措施、美国每阶段提供相应补偿的方案。蓬佩奥指出，该方案一直没有奏效。



此外，美国白宫国家安全事务助理博尔顿也将向北韩提供补偿的时间定为北韩落实废弃核武器承诺以后。博尔顿在接受美国广播公司采访时表示，在美国向北韩提供补偿之前，北韩应先实现PVID。PVID是进一步升级CVID后的模式，意思为永久、可验证、不可逆转的无核化。



美方的上述发言被认为是其坚持要采取“利比亚模式” 。

