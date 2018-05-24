韩国决定就美国采取紧急进口限制措施向WTO申诉

韩国政府决定就美国对韩国洗衣机和太阳能电池板采取紧急进口限制措施向世贸组织（WTO）申诉。产业通商资源部表示，已于14日通知美国进行双边磋商，并将相关内容通报位于日内瓦的世贸组织事务局。由此，有关美国对韩国洗衣机等产品采取紧急进口限制措施的申诉程序正式开始。



此前，美国于2月7日对韩国洗衣机和太阳能电池板采取紧急进口限制措施。其中，洗衣机低关税配额（TRQ）的标准为120万台，低于这一标准数量的关税为20%，超过这一数量的关税为50%。太阳能电池板则以2.5吉瓦为准，超过这一标准最多将征收30%的关税。韩国政府要求美国撤回紧急进口限制措施，但被美方拒绝。



根据世界贸易组织《关于争端解决规则与程序的谅解》，首先双方需要通过磋商解决争端。在申诉方韩国要求美国进行磋商后，美国需在30天内进行双边磋商，在提出磋商请求日起60天内磋商没有解决争端时，申诉方可申请成立专家组，成立专家组意味着正式裁判程序开始。



韩国政府决定根据世贸组织协定争端解决程序积极与美方进行磋商。有观点认为，双方通过磋商达成协议的可能性不大。韩国产业通商资源部表示，针对主要贸易对象国对韩国企业采取不当进口限制措施问题，今后韩国政府将采取积极应对措施。

