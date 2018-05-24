韩国国会15日开始恢复正常运作

因朝野立场不同而陷入僵局的韩国国会终于从15日开始恢复正常运作。此前14日，朝野就Druking特检法和追加预算案处理等问题戏剧性地达成协议，时隔42天，国会终于步入正常轨道。



朝野4个交涉团体国会代表14日晚进行会晤后，宣布就国会恢复正常运作达成协议，并决定首先于18日同时处理Druking特检法和追加预算案。即执政党对特检法案，在野党对追加预算案相互作出让步。“Druking案”指的是一名与执政党有关、别名为Druking的人在网上捏造留言事件。在野党认为，警方未能彻底对此案进行调查，要求任命特检进行调查。至于执政党编排追加预算案，在野党认为这是在举行地方选举之前，执政党为拉拢民心实行的“善心政策”而加以反对。执政党方面则主张，工作岗位问题已经到了危急关头，必须紧急编排追加预算。



另外，参加6.13地方选举的国会议员辞呈处理期限为14日，朝野应在当天处理参加6.13地方选举的4位国会议员的辞呈，因此，朝野在达成国会正常化协议后立即举行全体会议，处理并批准了上述议员的辞呈。



虽然朝野就国会正常化达成协议，但面临的难题比比皆是，今后还要走一段很长的路。就拿Druking特检问题来说，朝野仅就促进特检的方式和调查范围达成了协议，仍然有许多争论点存在，比如特检组的规模和特检活动时间等都是争论焦点。另外，追加预算案的审查期限仅余4天，时间紧迫，是否能进行适当处理也尚属疑问。此外，朝野还需审议和通过批准《板门店宣言》的决议案。

