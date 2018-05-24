青瓦台召开国安常委会 商定与北韩协商早日举行高级别会谈

青瓦台17日上午召开国家安全保障会议（NSC）常任委员会会议，就北韩突然宣布推迟举行南北韩高级别会谈的应对方案进行了讨论。



在国家安保室室长郑义溶的主持下，当天上午7时起开始的会议约进行了1个小时。会议首先决定将与北韩合作，推动南北韩高级别会谈早日举行，并再次确认彻底落实4.27南北韩首脑会谈发表的《板门店宣言》。此外，为了成功举行美北首脑会谈，将通过相关渠道，协调韩美和南北韩间立场。



原定于本月16日举行的南北韩高级别会谈因北韩单方面通报韩国无限期推迟而未能举行，北韩称原因是对韩美空军举行“超级雷霆”(Max Thunder)联合军演感到不满。北韩还通过《劳动新闻》，对韩美调派F-22隐形战机参加军演进行了强烈谴责。另外，《劳动新闻》还提到了实际并未参演的B-52远程核轰炸机。该战机可装载约32吨炸弹，属于美国代表性的核保护伞战力之一。



另外，北韩外务省第一副相金桂冠也通过谈话表示，北韩对只单方面要求北韩弃核的对话不感兴趣，或将重新考虑是否回应美北首脑会谈。有分析认为，北韩推迟举行南北韩高级别会谈和北韩副相作出上述言论是在美北首脑会谈前采取的一种“缓冲措施”。今后，韩国将为成功举行美北首脑会谈尽最大努力，并致力于在美北间担任协调角色。

