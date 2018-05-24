韩国政府将公开介入外汇市场情况

韩国政府决定今后每6个月公开介入外汇市场情况，一年后每3个月予以公开。



17日，在经济副总理兼企划财政部长官金东兖的主持下举行了经济有关部长级会议，确定了提高外汇政策透明度有关方案。首先，从明年3月起，每6个月公开主管外汇业务机构的外汇交易额，1年后每季度公开相关情况。由此，政府今年下半年的外汇市场介入情况将在明年3月底首次公开。相关内容将公示在韩国银行网站上(http://www.bok.or.kr)。



韩国政府根据《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）有关外汇政策透明度的共同宣言做出上述决定。2015年发表的该项宣言规定，成员国需在每季度末以3个月为基准公开市场介入情况，从而遏止各国竞相让本国货币贬值。在经合组织成员国中，韩国是唯一未予公开相关信息的国家，因此也引发了外界对韩国外汇政策不必要的误会，令韩国遭到外汇政策透明度欠佳的质疑。“误会”指的是政府为特定政策目标而人为导致货币贬值。此外，国际货币基金组织以及美国财政部在汇率报告中持续要求韩国公开介入外汇市场情况。韩国政府表示，为了消除不必要的误会和提高外汇政策透明度，决定公开介入情况。此外，分阶段进行公开是针对外汇市场需要适应期而采取的措施。

