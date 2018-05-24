韩国纪念5.18民主化运动 政府承诺查明真相

5月18日上午10时，5.18民主化运动第38周年纪念仪式于韩国国立5.18民主墓地举行。



此次纪念仪式的主题是“五月光州，建立正义”。当天出席纪念活动的有韩国国务总理李洛渊、各政党代表、5.18民主化运动功臣和遗属以及光州市民等5000余人。此外，将5.18民主化运动消息传播至全世界的已故记者朱尔根·欣茨佩特（Jürgen Hinzpeter）和亨特利牧师等外国人士遗属也出席了活动。



继去年韩国总统文在寅致纪念辞后，今年国务总理李洛渊进行了纪念致辞。李洛渊在致辞中说，歪曲事实和损毁光州名誉的行为脱逃不掉正义的审判。他表示，根据《5.18特别法》，5.18民主化运动查明真相委员会将于9月成立，事件真相将会水落石出。李洛渊还承诺将对原全罗南道道厅以及其他历史性场所进行复原和修复。他说，5.18精神通过烛光革命得以复活，这也将成为文在寅政府的治国之本。



致辞中提到的歪曲事实和损毁名誉是指韩国前总统全斗焕在回忆录中否认5.18民主化运动中的直升机射击事件，这涉嫌损毁牺牲者及其遗属名誉，全斗焕近期已被移送法庭裁决。同时，有迹象表明，当时歪曲事实的行为由国防部主导。查明真相委员会将负责查明下令开火者以及下落不明者人数和下落等。尽管此前这些疑点经过了听证会、检察官和国防部特别调查等程序，但都未能查明真相。光州市认定的下落不明者为82人，但仍有240多名失踪者未被列入下落不明者名单。《5.18特别法》所规定的需要查明真相的疑点首先就是当时军队屠杀民众等侵害人权的行为。另外，调查对象还包括直升机射击等事件的开火警卫和负责人以及歪曲事实、捏造真相的警卫等。此外，秘密埋葬地的所在地、遗骸挖掘、下落不明者人数及所在地等也在调查范围内。如发现犯罪事实，将向总检察长告发。如在调查过程中发现犯罪嫌疑，将申请侦察机关介入。



