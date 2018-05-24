特朗普承诺保障金氏政权 美北首脑会谈有望回归正轨

美国总统特朗普出面安抚北韩。特朗普称并没有就“利比亚模式”进行探讨，意在承诺不会推翻北韩现有社会体制。但美国也警告称，如果北韩不参加美北首脑会谈，美国将采取下一步行动。



在北韩提出对仅单方面要求北韩弃核的对话毫无兴趣后，时隔两天，特朗普就此进行了回应。特朗普当地时间17日表示，美国并未考虑对北韩使用“利比亚模式”，特朗普意在强调“体制保障”问题。他认为“利比亚模式”并没有就保障卡扎菲政权问题进行谈判，他认为利比亚和伊拉克因此变成一片焦土。相反，针对北韩，特朗普表示，金正恩将可以继续留在北韩，并继续管理北韩这个国家。这是对保障北韩现有社会体制作出的公开承诺。特朗普还称，北韩将变得非常富裕。这也是对北韩走向繁荣给予支援的一种承诺。不过，与此同时，特朗普并没有忘记警告北韩。他表示，如果北韩不能与美国达成协议，可能会参照“利比亚模式”。特朗普意在以卡扎菲败落为结局的“利比亚模式”警示北韩。特朗普还谈到了伊拉克和叙利亚的例子，这也是委婉地对北韩予以警告。此外，特朗普对主张“利比亚模式”的美国国家安全事务助理博尔顿表示拥护。综上，预计美北首脑会谈将获取动力，重新回归正常轨道。



此前，北韩曾以外务省第一副相金桂冠的名义发表谈话，表示可能会重新考虑美北首脑会谈。北韩称强烈反对只单方面要求无核化的对话，甚至打出了放弃会谈的底牌，且北韩以韩美联合军演为由，取消了原定的南北韩高级别会谈，韩国政府对此表示遗憾。另外，南北韩高级别会谈北方团长、北韩祖国和平统一委员会委员长李善权也就韩美联合军演严厉谴责韩国政府。

