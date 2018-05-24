国会召开全体会议通过追加预算案和特检法

韩国国会21日召开全体会议，通过了追加预算案和“Druking事件特检法”。



特检法以由特别检察官调查“Druking事件”为核心内容。所谓“Druking事件”是指，以“Druking”为笔名的共同民主党党员金某涉嫌捏造评论事件，目前金某已被逮捕。根据该特检法，由大韩律师协会推荐4名检察官，在野三党交涉团体在这4人中选出2名候选人并向总统推荐后，总统在这2名候选人中再选1人任命为特别检察官。特检组将由1名特别检察官、3名特检助理、13名派遣检察官、35名调查官和35名派遣公务员等组成。根据规定，调查准备时间为20天，调查时间为60天，在30天的范围内可以延长一次调查时间。特检组调查将经公布法案、任命特别检察官、成立特检组等程序后，在6月下旬启动。这是历来第13次特检组调查，也是文在寅政府成立以来第1次特检组调查。特检组有两大课题。首先，Druking等人是否从去年5月总统选举前开始捏造评论。其次，在他的背后是否有文在寅总统的亲信、前国会议员金庆洙等政治界人士操控。



此外，国会在政府提交以“青年工作岗位及危机地区相关对策”为主要内容的追加预算案46天后，在当天的全体会议中表决通过了这份追加预算案。预算案规模达3.83万亿韩元，比政府原案3.85万亿韩元缩减200亿韩元。