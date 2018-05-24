医协集会要求政府取消“文在寅医改”计划

大韩医生协会20日举行第二次全国医生总动员大会，要求政府取消“文在寅医改”计划。这是大韩医生协会去年12月举行第一次全国医生总动员大会后时隔约5个月再次举行集会。当天，全国16个市道的医生协会有关人士参加了集会。主办方称有5.2万人，警方统计有1.3万人参加第二次集会。



“文在寅医改”的宗旨在于大幅扩大健康保险保障范围，从而减轻国民医疗费压力，核心内容为将在医学上所需的所有非医疗保险项目纳入预备医疗保险项目。政府正在推进纳入预备保险项目的非医疗保险项目约达3800多项，包括核磁共振检查（MRI）、 超声波检查、达芬奇机器人手术等。根据“文在寅医改”计划，截至2020年，这些项目将均纳入健康保险提供保障的范围之内。此外，“文在寅医改”还包括改善“看护费”、“选择诊疗费”、“高级病房费”这三大非医疗保险项目的方案。



对此， 大韩医生协会会长崔大执（音）表示，这是绝不能实现的政策。崔大执谴责政府在健康保险财政逐步枯竭的背景下，不拿出确保财源的方案，却坚持没有现实性的政策。大韩医生协会在举行集会后，游行到青瓦台附近，并发表了致总统号召书。号召书指出，健康保险的保障内容应把重点放在民众遇到预想不到的重症疾病、稀有疾病时可接受最佳治疗的实质性内容上。大韩医生协会还表示，将同保健福祉部协商“文在寅医改”问题，但预计双方恐难达成最终协议。