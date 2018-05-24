企划财政部举行紧急会议 敲定两月内执行追加预算的70%

企划财政部决定在两个月内执行追加预算案的70%以上。企划财政部21日举行2018年度第5次紧急财政官员检验会议，就追加预算案执行计划进行了讨论，最终敲定在两个月内执行追加预算案的70%以上。企划财政部第二次官金容振在会上表示，追加预算必须迅速投入，这将对青年就业和解决地区就业危机问题大有裨益。他说，所有的预算将在年底前投入，各有关部门需彻底进行监督与管理。



此前，国会在当天上午举行的全体会议中审议并通过了追加预算案。企划财政部决定两月内投入70%以上的追加预算，是在今年7月底以前投入2.6万亿韩元的大规模预算。金容振次官认为，迅速投入预算最重要，如此才能发挥追加预算的成效。他说，必须“以现场为中心执行财政”，各有关部门负责工作岗位问题的局长和科长等官员需前往现场监督预算执行情况。他还说，为了解决青年失业问题，中央和地方政府的共同努力最为重要，需将追加预算尽快投入急需财政的地区，与地方自治团体保持密切合作。政府决定每个月举行财政管理检验会议，对于追加预算的效果进行检验。



政府编排追加预算是因为一部分地区的岗位危机已经到了“国家灾难”的地步，截至今年4月为止，连续3个月就业者人数增幅停留在10万多人，群山、巨济和蔚山等进行结构调整的6个地区已被列为“雇用危机地区”，编排追加预算已是在所难免。政府决定积极投入预算，为创造工作岗位作出努力。



