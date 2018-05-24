美国国务院敦促所有的国家保护北韩难民。美国之音22日援引美国国务院发言人室一位人士的话作出了上述报道。报道说，北韩要求送还从中国集体出逃的北韩餐厅服务员，美国国务院敦促所有的国家都应保护在本国内的北韩难民和寻求政治庇护的北韩人。



早在2016年，在中国浙江省宁波的一家北韩餐厅13名服务员投奔韩国，他们是经由东南亚第三国于当年4月7日抵达韩国。北韩主张这些餐厅服务员是被韩国绑架的，要求韩国送回，甚至韩国国内一部分市民团体也认为他们是受韩国前任政府的指使和引诱而投奔韩国。最近，不断有人提起是在前任政府的策划下，将北韩海外餐厅的女服务员带到韩国的疑惑。北韩最近也以发言人的名义强烈要求韩国送回这些服务员。名为“民主社会”的韩国律师团体甚至将时任政府负责人告到了检察厅，目前首尔中央地方检察厅正在对此案进行调查。



事情越闹越大，韩国统一部长官赵明均本月18日提及北韩海外餐厅女服务员投奔韩国一事时表示，女服务员是自愿投奔韩国，目前她们是大韩民国国民，在韩国生活。统一部长官赵明均是在国会外交统一委员会全体会议上作出上述表示的。他说，有关机构目前正在深入了解相关情况，并没有改变原有的立场。



现在，美国国务院敦促各国需要保护逃北者，是因为这种情况可能会威胁到脱北者的人身安全。