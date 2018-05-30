北韩接受韩方记者团名单

对北韩丰溪里核试验场关闭活动进行采访的韩方记者团23日经由东海直飞航线抵达北韩元山。此前，北韩于当天上午接受了前往丰溪里核试验场进行采访活动的韩方记者团名单。



早在本月15日，北韩邀请韩国、美国、中国、俄罗斯和英国5国记者团前往北韩对废弃核试验场活动进行采访。但北韩在取消南北韩高级别会谈后，拒收韩方记者团名单。有分析认为，北韩对韩美举行“超级雷霆”联合军演表示不满而禁止韩国记者团前往北韩。随后，美国、中国、英国和俄罗斯4国记者团于22日上午在北京搭乘高丽航空包机启程前往北韩，韩国记者团赴北韩采访的行程一度落空，直到23日早晨，北韩才通知韩方接受韩国记者团名单。由此，韩方记者团当天12时30分搭乘政府提供的包机，从首尔城南机场前往北韩元山。



北韩并未说明为何突然改变方针，准许韩方记者团赴北韩采访。有分析认为，南北韩在首脑会谈中已就保持双方合作达成协议，拒绝韩方记者团进行采访可能会令北韩有负担。另外，也可能是在韩美举行首脑会谈后，北韩改变了其立场。



北韩在丰溪里核试验场共进行过6次核试验，北韩关闭丰溪里核试验场是面向无核化迈出的第一步。此前，北韩表示将在23日到25日之间，视气象条件择日关闭核试验场。北韩表示，将爆破核试验场所有坑道，将入口处完全封闭，地面观测设备和研究所等有关设施也将被拆除。



据悉，韩国等5国记者团将于24日前往丰溪里，核试验场关闭活动很可能在24日下午进行。

