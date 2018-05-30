白宫向参议院提交美驻韩大使提名人哈里斯批准申请

白宫23日向参议院提交美国驻韩大使提名人哈里·哈里斯的批准申请。美国参议院外交委员会即将确定听证会日程并予以公布。预计美国驻韩大使职位将结束长达17个月的空缺。



此前，美国总统特朗普18日提名美军太平洋司令部司令哈里斯为驻韩大使，今年2月他曾被提名为美国驻澳大利亚大使，因美国国务卿蓬佩奥推动职务调换，后被提名为驻韩大使。哈里斯为海军四星上将，现任美军太平洋司令部司令，是美国海军军衔最高的日裔将领。1956年，哈里斯出生于日本横须贺港，父亲是美国海军军士长，母亲是日本人，父亲曾参加韩国战争。哈里斯毕业于美国海军士官学校，曾任海军飞行员，并参加伊拉克和阿富汗战争。他曾在哈佛大学、牛津大学和乔治城大学攻读行政学、国际政治学和国家安全学。



哈里斯对北韩和中国持强硬态度，尤其是对撤回驻韩美军持反对立场。今年3月，他在参议院听证会上说，如果美国撤回驻韩美军，金正恩将会高兴地跳舞。他还说，不要对北韩心存幻想，要以事实为根据处理北韩问题。由此，如果他就任美国驻韩大使，将对美国的政策起到某一程度的影响。有观测认为，哈里斯就任后，将对北韩和中国采取强硬立场。但也有人认为，个人的观点和大使的立场不同，在正式就任后，他将会采取现实性做法。就像美国国务卿蓬佩奥本是知名“鹰派”，但在就任后却采取了稳健做法。

