在24日举行的国会全体会议上，执政党共同民主党单独就政府修宪案进行审议和表决。因在野党拒绝参与投票，参加投票议员人数不足，政府修宪案投票不成立，修宪计划流产。



当天，只有共同民主党议员114人参加修宪案投票，由于出席人数不到法定人数192人，因而国会议长丁世均当天上午11时05分许宣布“投票不成立”。



文在寅总统于今年3月26日向国会提交政府修宪案，按照规定，须在60天内进行表决，因此24日是对修宪案进行表决的最后一天。根据规定，国会不能对修宪案进行修改，只能按照原案进行表决，或是政府撤回修宪案。政府在提出修宪案时曾表态，如果国会提出修宪案，政府将会考虑撤回原案。



政府修宪案的主要内容为总统四年连任制，投票年龄降至18岁，另外还包括缩小部分总统权力、加强国会权力、扩大基本权以及加强地方分权等。在野党强烈反对这份修宪案，认为总统提出修宪案是藐视国会的行为。在野党指出，修宪的目的是消除“帝王式总统制”，但政府修宪案反而加强了总统权力。



文在寅总统24日强调，应让国民选择《宪法》，《宪法》的主人是国民，希望国会为国民提供机会，议决《宪法》修正案。执政党共同民主党表示，在野党即使投反对票，也应该参加投票。但在野党要求总统撤回修宪案，最终还是未参加投票。

