北韩废弃丰溪里核试验场 媒体公开现场视频

5月24日，北韩爆破并废弃了丰溪里核试验场。来自韩国、美国、中国、俄罗斯和英国五个国家的记者见证了爆破全过程。



受当地通信条件制约，爆破现场实况录像直到25日早记者团返回位于元山的新闻中心后才得以对外公布。据报道，24日上午11时，核试验场废弃流程首先从爆破2号坑道和观测设施开始。当天下午，又对3号和4号坑道以及生活设施、试验场本部、营房等地上建筑进行了爆破。其中，2号坑道曾进行过5次核试验，而3号和4号坑道至今还没有进行过核试验。1号坑道则在2006年进行核试验后受到放射性污染而被废弃，此次并未另行爆破。



在北韩对丰溪里核试验场进行爆破前，韩国记者团一度无法入境北韩，在最后时刻才得以成行。此前，北韩公布废弃核试验场计划时，邀请了包括韩国在内的五国记者团，但由于韩美军演期间南北韩关系发生微妙变化，北韩一度拒绝接收韩国记者团名单，最后于23日终于放行韩记者团入境。



北韩此次废弃核试验场意味着履行《板门店宣言》，面向无核化迈出了第一步。北韩评价此次废弃核试验场展示了其坚定不移地拥护和平的立场。这也意味着北韩的发展路线从开发核武器与经济建设并行转向了集中力量振兴经济。也有观点认为，废弃核试验场意味着北韩未来将抛弃核武器。青瓦台评价此次废弃核试验场是完全无核化的开始。然而，特朗普在北韩废弃丰溪里核试验场几小时后宣布取消美北会谈，这也让废弃核试验场的消息丧失了原有光彩。但鉴于美北双方都没有紧闭会谈大门，因此后续事态发展仍受关注。

