特朗普宣布取消美北会谈 “世纪谈判”陷入僵局

美国总统特朗普突然宣布取消美北首脑会谈，令韩半岛政局再度陷入迷雾中，面临严峻挑战。但鉴于白宫和特朗普本人的表态，美北首脑会谈举行仍存一线希望。



韩国时间24日晚，白宫公开了美国总统特朗普写给北韩国务委员长金正恩的信函。特朗普在信函中写道，他认为目前这个时间点并不适合举行美北会谈。他表示，取消会谈是缘于近期北韩相关人士在公开发言中表现出对美国的极度愤怒与敌意。他还表示，北韩失去了走向和平、繁荣、富裕的伟大机会，并称失去这一机会是历史上最悲哀的瞬间。针对北韩炫耀其核力量的言论，特朗普回应说，他祈祷美国不会使用到本国的核武器。然而，特朗普还表示，如果北韩改变心意，不要踌躇，可以直接致电或致信给他。由此，原定于新加坡举行的美北“世纪谈判”流产。



有分析认为，出现这一局面源于美北双方对无核化路线持有不同观点。美国主张先无核化、后补偿，而北韩主张采取分阶段、同步性的措施。美国副总统彭斯当地时间22日表示，在给予补偿之前，必须先确认北韩进入了无法复原核武器的阶段。北韩外务省副相崔善姬对彭斯的言论进行了措辞激烈的反击，例如“一派胡言”、“愚昧无知”、“对政治一无所知的笨蛋”等，这也触及了致使会谈崩盘的最后底线。美国白宫相关人士透露，北韩的反应突破了他们“忍耐的极限”。



尽管原定于6月12日举行的美北首脑会谈流产，但美国和北韩都对此留有余地。特朗普表示，如果北韩改变心意，可随时与他取得联系。北韩外务省第一副相金桂冠也表示，希望通过对话方式促成会谈。金桂冠说，北韩将始终以豁达的胸怀对美国敞开会谈大门，并将给予美国考虑的时间和机会。鉴于此，有分析认为，此次美北首脑会谈也许还有回旋的余地。

