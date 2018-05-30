美国务院证实美北正在板门店举行工作会谈

美国政府和特朗普总统当地时间27日均证实，美北双方正在板门店举行工作会谈，讨论美北首脑会谈事宜。



美国国务院发言人诺尔特当天发表声明表示，美国代表团正在板门店与北韩人士举行会谈。特朗普总统也通过推特表示，美国代表团已抵达北韩，为美北首脑会谈做准备。特朗普所说的北韩是指板门店北韩一侧。



美国方面，曾任美国驻韩大使及美国国务院对北韩政策特别代表的现任美国驻菲律宾大使金成和白宫国家安全委员会（NSC）韩半岛事务助理艾莉森·胡克出席会谈。北韩方面，北韩外务省副相崔善姬等出席会谈。据悉，美北双方在板门店举行工作会谈的目的在于讨论无核化等美北首脑会谈议题。此外，还有报道称，美北还在新加坡举行工作会谈，讨论首脑会谈礼遇问题。



此前，特朗普总统致函北韩国务委员长金正恩，取消原定于6月12日在新加坡举行的美北首脑会谈。但文在寅总统与金正恩26日举行会谈，重新燃起了和平火种。第二次南北韩首脑会谈在板门店北方一侧统一阁举行，双方在会谈中再次确认了北韩完全的无核化意志。另外，北韩外务省第一副相金桂冠此前宣布北韩愿意继续与美方对话。特朗普总统对此作出积极反应，也让人们对美北重新推进首脑会谈重燃希望。特朗普总统在自己的推特上表示，北韩具有莫大潜力，相信有一天会发展成为伟大的经济大国。特朗普总统强调，如果我和金正恩达成一致意见，这就会成真。这意味着特朗普总统重申有意为北韩提供援助，美北首脑会谈进入正式轨道。

