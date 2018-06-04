《最低工资法》修订案获国会通过 劳资政对话全面停止

《最低工资法》修订案28日在国会全体会议获得通过，劳动界对此提出强烈抗议，劳资政对话全面停止。



修订案的主要内容为在每月支付的定期奖金等福利津贴中，将超过最低工资25%的奖金和超过7%的福利津贴纳入最低工资范围内。今年，每小时最低工资为7530韩元，如果换算成月薪，以工作209小时计算，约为157万韩元。157万韩元的25%是39万韩元，超过39万韩元的奖金被纳入最低工资范围内。157万韩元的7%是11万韩元，超过11万韩元的福利津贴也被纳入。也就是说，雇主不需上调基本工资，以纳入奖金和福利津贴的方式即可达到上调工资目的。



最低工资指的是雇主向劳工支付的工资底线，不遵守最低工资有关规定的雇主将受到严厉处罚。今年最低工资比去年上涨16.4%，以每小时计算，上涨1060韩元，上涨幅度过高，雇主面临经营困难，因此纷纷要求修订《最低工资法》。此外，相较于发达国家，韩国工资制度是基本工资较低，各种奖金比率较高，因此出现了很多高薪人士除去奖金之外，基本工资或跌至最低工资以下的可能。随着国会通过《最低工资法》修订案，经营界对此表示欢迎，劳动界则提出强烈抗议。劳动界认为，奖金和福利津贴被纳入最低工资范围内，最低工资上涨将失去实效。“民主劳总”和“韩国劳总”两大总工会已宣布拒绝参加劳资政对话，预计劳资政进行的2019年最低工资谈判也将陷入僵局。

