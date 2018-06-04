收入下游20%的家庭转移收入首超劳动收入

韩国低收入家庭的转移收入首次超过劳动收入。转移收入是指由政府或家属等提供的支援金或补贴等收入，转移收入超过劳动收入意味着低收入家庭受援所得多于个人劳动所得。



据韩国统计厅公布的统计数据显示，今年第一季度，收入下游20%的家庭劳动收入为47.2万韩元，而他们的转移收入达59.7万韩元，转移收入比劳动收入多12.5万元。这是2003年开始该项统计后，低收入家庭转移收入首次超过劳动收入。



转移收入分为政府提供的收入和家属提供的收入。政府提供的转移收入包括国民年金、基础年金和基础生活保障津贴等，家属提供的转移收入包括子女向父母提供的生活费等。第一季度，低收入家庭的转移收入增加率达21.6%，创历史新高。据分析，文在寅政府积极推进“收入主导型增长”政策是造成这一局面的主要原因，政府今年上调劳动津贴上限、为青年和新婚夫妇提供传贳金援助等，针对低收入阶层全力推行支援政策，其结果导致低收入家庭转移收入剧增。相反，这些家庭的劳动收入却比前一年减少13.3%，减幅创历史新高。政府认为，低收入家庭劳动收入大幅减少的原因是人口老龄化加剧导致老年人口所占比重有所增加，且服务业萎靡不振导致临时工和散工就业形势恶化。但很多人认为，这和政府大幅上调最低工资有关，最低工资上调导致低收入阶层收入和劳动时间减少。

