南北韩互换高级别会谈代表团名单，双方对话再次回到正常轨道。



南北韩高级别会谈将于6月1日在板门店举行，韩方代表团团长为统一部长官赵明均，成员包括国土交通部第二次官金正烈、文化体育观光部第二次官卢泰刚、统一部统一政策室长金南中和国务总理室审议官安文铉。北韩代表团团长为祖国和平统一委员会委员长李善权，成员包括铁道省副相金润革、体育省副相元吉宇和民族经济合作委员会副委员长朴明哲等人士。



南北韩高级别会谈原定于本月16日召开，因北韩通报韩方取消会谈而未能成行。在预定于6月1日举行的会谈中，预计南北韩将就落实《板门店宣言》的有关方案进行讨论，主要内容包括连接铁路等经济合作、8.15离散家属团聚活动以及6.15南北韩共同活动。此外，还将就在开城设置南北韩共同联络办事处以及共同参加亚运会等事宜进行讨论。为此，在此次高级别会谈中，必须商定各小组会谈的日程，包括商讨离散家属团聚活动的红十字会会谈的日程。第一代离散家属在世者日益减少，让他们在有生之年见到离散家人最后一面是当务之急，红十字工作会谈必须尽早举行。此外，还需要举行军事会谈，缓解军事紧张气氛。另外，为共同参加8月在印度尼西亚举行的亚运会，还需举行体育会谈。在出席高级别会谈的北韩代表团成员中，还包括民族经济合作委员会副委员长和铁道省副相，体现出北韩志在推进双方经济合作。有分析认为，此次会谈重点将放在为开展双方正式经济合作而进行准备上。

