通用韩国群山工厂关闭 时隔22年消失在历史中

通用汽车韩国公司群山工厂于31日关闭。群山工厂自1996年推出第一辆新车后，时隔22年消失在历史长河中。



通用韩国公司曾于今年2月13日宣布，因公司面临经营困难，将关闭群山工厂。此后，通用甚至声称将完全撤离韩国。经过迂回曲折，通用终于与韩方就追加投资、韩国政府提供支援等达成协议，恢复正常经营。但在劳资协议和经营正常化协议上并未注明取消关闭群山工厂计划，群山工厂最终被关闭。



通用宣布关闭群山工厂时期，群山工厂约有2000名员工，随后很多人申请离职，最后剩余612人。通用决定将其中200余名员工调配至富平、昌原和保宁工厂，其余400人无薪休职，待有空缺时再进行调用。但目前富平等工厂开工率也处于较低水平，无力接纳更多人员，这些员工的未来处境引人担忧。



群山工厂关闭将对群山地区经济造成严重打击。通用群山工厂和2009年竣工的现代重工业群山造船厂一道担任了推动群山经济发展的主要角色。两大企业每年生产额达12万亿韩元，在全北地区出口额中占比43%。现代群山造船厂已因结构调整关门，现在通用群山工厂也关闭，群山地区经济几乎处于完全停顿局面。政府已将群山列为“雇佣危机地区及产业危机应对特别地区”，对失业者、合作公司以及周边小商人等提供全面支援，但群山地区情况仍令人堪忧。

