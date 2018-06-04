6.13地方选举竞选活动31日正式开始 朝野展开激烈竞争

第7届全国地方选举及国会议员再选补选正式竞选活动31日凌晨零时开始，投票日为6月13日，竞选活动截至6月12日午夜。



地方选举指的是选出广域、基础团体长以及地方议员、教育监和教育议员等的选举，此次共选出4016名公仆，包括17名广域团体长、17名教育监、226名基础团体长、824名广域议员、2927名基础议员和5名教育议员。与此次地方选举同时举行的还有12个选区的国会议员再选补选。6.13地方选举是文在寅政府成立后首次实施的全国范围选举，具有深远意义。尤其是此次国会议员再选补选也被称为“迷你国会议员选举”，朝野各党将展开激烈竞争。



目前，朝野各党积极展开拉票活动。共同民主党拟在17处广域团体选举中夺取9处胜利，在12处国会议员再选补选中占据7席。在野党自由韩国党拟在除岭南地区外的4处广域团体长选举中获胜，正未来党、民主和平党和正义党等在野党也将积极争取胜利。其中，首尔市长选举颇为引人注目，参加竞选的3位主要候选人为现任市长朴元淳、前京畿道知事金文洙和曾参加总统竞选的安哲秀。朴元淳属共同民主党，此次是第3次参加首尔市长竞选，金文洙和安哲秀则分别属于自由韩国党和正未来党。以目前的形势看，现任首尔市长朴元淳占据优势。

