韩国将严惩“审判交易” 司法部门面临改革

5月31日，韩国大法院院长金命洙就“审判交易”相关事件发表谈话，并向韩国国民致歉。



金命洙发表谈话当天距特别调查团公开滥用司法行政权事件调查结果已过去六天。在谈话中，金命洙提到将惩戒相关涉事人员，甚至进行刑事处罚。特别调查团公布的结果让韩国国民倍感震惊和失望，引发了国民对司法的不信任。对此，金命洙代表司法部门向国民致歉。他还表示，将综合各界意见，制定出最终解决方案。



“审判交易”是指涉嫌以审判作为筹码就设立上诉法院进行协商。上诉法院是指代替大法院对其所管辖的部分简单案件做上诉审判的法院。目前大法院承担所有上诉审判工作，其处理能力已达到饱和状态，因此长久以来大法院一直有意推进设立上诉法院。在前韩国大法院院长梁承泰在任期间，曾为了设立上诉法院而以审判作为筹码与朴槿惠政府进行交易。当时，法院行政处为了争取朴槿惠政府的支持，曾就朴槿惠政府关心的案件进行调查和研究。这起风波的起因可以追溯到去年2月曝光的“司法部门黑名单”事件。该事件中，法院涉嫌对部分特定法官进行监视，并对其进行人事排挤。去年4月，梁承泰在任期间，真相调查委员为此事件下的结论为“无凭无据”。然而，新任大法院院长金命洙就任后，重新调查此事的呼声高涨。去年11月，新一轮调查随即展开。



金命洙在31日的谈话中还透露了法院行政处改革的方案，意在改变目前垂直的决策系统，将法院行政处设置为单纯的执行机构。将于6月11日举行的韩国全国法官会议计划将法院行政处改革方案列入会议讨论日程。

