韩国将以积极的财政政策应对结构性社会问题

韩国政府计划持续进行扩张性财政改革，以应对低生育率和老龄化问题，并为创造更多就业岗位加大资金投入。



5月31日，韩国总统文在寅主持召开国家财政战略会议。会上讨论了2018年至2022年这五年间的中期财政运作计划。每年编制财政预算案之前，韩国国家财政战略会议都会制定财政运作的大方向和战略。文在寅在所有的发言中均表示，为了应对就业、低增长、两极化、低生育率、老龄化等结构性问题，应积极采取财政措施。经过5个小时的研讨，结论定向为增加财政支出，这预示着政府将采取扩张性的财政政策。



韩国今年财政支出增加率高达7.1%。根据2017年至2018年中期财政运作计划，明年的财政支出增加率应为5.7%，并设定到2021年为止增加率始终维持在略高于5%的水平，而5月31日的会议决定，明年的财政支出增加率将维持今年的水平或更高，旨在积极应对低生育率、老龄化和就业等问题。此外，会议还决定就提高现行的中期财政支出增加率进行讨论，这意味着未来将继续采取积极的财政政策，从根本上解决结构性问题。



韩国政府将在以上方针基础上编制2018年至2022年中期财政运作计划和2018年度财政预算案。预计未来政府将继续扩大财政投入，以应对就业、老龄化等结构性问题。这也体现了政府将继续推行收入主导型增长的决心。近期，受到提高最低工资的副作用影响，收入主导型增长危机论有所抬头。这一论调认为最低工资的急速上调导致就业形势恶化，并造成低收入阶层的收入下滑。对此，文在寅表示，外界急于宣扬收入主导型增长是失败的，或将此归咎于最低工资的大幅提高，而政府没有做好充分应对，他对上述观点进行了反驳。

