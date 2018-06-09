韩美将低调进行联合军演 全力支持实现半岛无核化

韩美军当局商定，将为成功举行美北首脑会谈，实现韩半岛无核化提供全力支持。韩国国防部长官宋永武和美国国防部长马蒂斯2日以第十七届亚洲安全会议为契机举行会谈，商定将在外围对实现韩半岛无核化所作的外交努力提供全面支持。



对此，韩国国防部方面表示，韩美双方商定将低调(low-key)进行韩美联合军演。据韩国国防部介绍，这里所说的“低调”是指韩美将继续进行联合军演，但减少相应宣传。韩国国防部官员称，韩美将不会中断联合军演，将按计划继续进行，但不会过度宣传。这位官员指出，军事上的所有行动都具有隐秘性，联合军演也不例外，因此除非特意去宣传，否则人们根本无从得知。这位官员介绍称，低调进行韩美联合军演并非意味着韩美中断联合军演，而是从战略沟通层次上不过度进行宣传。韩美每年进行的定期联合军演包括“关键决断”、“秃鹫”、“乙支自由卫士”演习。这位官员强调，韩美同盟的根基将不会动摇，双方就上述协议丝毫没有意见分歧。



另据报道，北韩继续谴责韩美进行联合军演。此前，北韩国务委员长金正恩在4月27日举行的南北韩首脑会谈中并未对韩美联合军演提出异议，但随后北韩以韩美空中联合军演为由取消了原定于5月16日举行的南北韩高级别会谈。此外，6月1日北韩还通过对韩宣传媒体“我们民族之间”，谴责韩国参加环太平洋军事演习（RIMPAC）。

