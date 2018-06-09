第63届显忠日追悼仪式在大田显忠院举行

第63届显忠日追悼仪式6日上午在国立大田显忠院举行。显忠日追悼仪式未在首尔显忠院，而改在大田显忠院举行是1999年以后，时隔19年来的首次。报勋处介绍说，在大田显忠院举行追悼仪式是为了体现出就在现在这一刻也仍然有人在为国牺牲，大田显忠院不仅安葬了独立有功者和参战有功者，同时还有追悼义勇人士、独岛警备队和殉职消防公务员等的墓地，就在最近也安葬了许多有功于国家的殉职者。



上午10点，全国响起1分钟的警笛声，悼念爱国先烈。国家有功者和遗属、各界代表和市民等1万多人参加了在大田显忠院举行的活动。追悼仪式从参拜墓地开始，按照举行各项追悼活动和悼念殉职消防公务员等顺序进行。当天，在全国17个市道和226个市郡区主管下，也在显忠院和忠魂塔等地举行了显忠日悼念式。今年的追悼仪式是以“428030，以大韩民国的名义记得您”为主题举行，“428030”这个数字是安葬于显忠院等全国10个国立墓地的总人数。



文在寅总统在发表讲话时说，大韩民国终究是不会忘记你们，国家将会永远记住。总统还说，南北韩关系获得改善后，首先将在非军事区一带发掘在6.25韩战时期阵亡的军人和警察的遗体，到发掘出最后一位牺牲者为止将会继续进行遗体发掘工作。