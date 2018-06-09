韩国芭蕾舞者朴世恩荣获舞蹈界的“奥斯卡奖”

韩国芭蕾舞者朴世恩（音译）获得伯努瓦舞蹈奖（Benois de la Danse）最佳女舞者奖，荣获舞蹈艺术最高的权威奖项。她在著名编舞家乔治·巴兰钦的代表作《珠宝》(Jewels)中担任女主角而荣获最佳奖，颁奖典礼5日在俄罗斯莫斯科大剧院举行。



1991年国际芭蕾艺术家协会在莫斯科创立了名为伯努瓦舞蹈奖（Benois de la Danse）的艺术节，该艺术节设立的奖项旨在表彰芭蕾舞界最有成就的舞蹈家，因而被称为舞蹈界的“奥斯卡奖”。艺术节每年以世界最高团体表演的作品为对象，在严格甄选后选出得奖对象。1999年韩国芭蕾舞者姜秀珍获得“最佳女舞者”奖，成为第一位获得该奖项的韩国舞蹈家。随后，2006年韩国芭蕾舞者金姝沅获得“最佳女舞者”奖，2016年金基民（音译）获得“最佳男舞者”奖。现在，朴世银是第四位获得该奖项的韩国舞蹈家。



1989年，朴世恩出生于首尔，毕业于韩国艺术综合学校，2011年进入巴黎歌剧院芭蕾舞团，前是巴黎歌剧院首席芭蕾舞演员。巴黎歌剧院芭蕾舞团成立于1669年，是世界历史最悠久的芭蕾演出团体之一。朴世恩在进入巴黎歌剧院芭蕾舞团之前，2010年在保加利亚瓦尔纳比赛上获得金奖，2006年在美国杰克逊比赛上获得银奖（当时该项比赛未设金奖），2007年在洛桑比赛上获得冠军。由此，在世界4大芭蕾舞比赛中，朴世银囊括了3项冠军，被称为“竞赛女王”。