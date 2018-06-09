文在寅总统7日任命“Druking事件”特检

文在寅总统7日任命许益范律师为调查“Druking事件”的特别检察官。“Druking事件”指的是一名与执政党有关、笔名为Druking的人在网上捏造留言事件。



许益范律师自大邱地方检察厅开始，曾在各地检察厅担任公安部长和刑事部长，去年担任大韩律师协会法学专门大学院评价委员长，目前担任首尔中央地方法院调整委员和法务部法务检察官改革委员。



特检组设1名特检、3名特检助理、13名派遣检察官、35名调查官和35名派遣公务员。在成立特检组、确保调查处和研讨记录等准备工作结束后，特检组将着手展开调查工作。《特检法》上规定的特检组成立准备时间最长为20天，迄今成立的特检组均使用了法定20天准备时间，如果“Druking事件”特检组也利用20天进行准备，则将从6月27日起正式着手开始调查。特检组调查期限为60天，60天后，如需更多调查时间，在获得总统批准的情况下，调查期限可延长30天，前后最长可进行90天的调查。特检将在审阅检察厅和警察厅移交的相关记录和资料后拟定调查计划。本次调查大致上将分为两方面进行：一，调查Druking事件相关人员是否在去年大选前后在网上捏造留言；二，前议员金庆洙是否与此案有牵连，是否介入捏造网上留言。有分析认为，前议员金庆洙将成为主要调查对象，金庆洙是文在寅总统的亲信之一，他或将接受特检传唤调查。另外，Druking曾向青瓦台秘书宋仁培提供200万韩元的恳谈会酬谢费，因此调查对象也可能扩大至青瓦台相关人员。

