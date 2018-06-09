38 North：北韩上月废除部分弹道导弹设施

北韩上月中旬废除了试射弹道导弹的部分设施，有分析称，这是北韩旨在体现其将中断远程弹道导弹试射而采取的一项措施。



美国研究北韩动态的网站“38 North” 对北韩导弹试验场的卫星照片进行分析后作出了上述表示。“38 North”6日称，北韩5月6日至12日拆除了位于平安北道龟城市北部犁下里的导弹试验场相关设施，于19日许完成了该试验场的废弃工作。



“38 North”表示，根据去年3月拍摄的照片，犁下里试验场上有固定导弹的试验台、油类储藏所和搬运通道等设施。但在今年5月19日拍摄的卫星照片上，试验场上的试验台和油类储藏所等设施被拆除，变成了一片空地。迄今，北韩在犁下里试验场致力于进行固体燃料导弹开发。2017年2月，北韩在该导弹试验场发射了“北极星2型”(KN-15)中程导弹，北韩还可能在该试验场发射了移动式洲际弹道导弹。



北韩国务委员长金正恩今年4月宣布中断核试验和洲际弹道导弹试射的三周后，北韩废除了部分导弹试验场相关设施。“38 North”称，这是北韩旨在表明将中断远程导弹开发计划诚意而采取的措施，今后是否会进一步采取相关措施并不明朗。



此前，北韩5月24日邀请韩国等五国记者团至丰溪里核试验场采访废弃过程，今后北韩是否会追加采取后续措施，尚难预计，但在即将举行美北首脑会谈之际，北韩采取这一连串措施明确表现出了弃核意愿。

