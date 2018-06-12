北韩投赞成票 韩国加入铁路合作组织

韩国成为铁路合作组织(OSJD)正式成员。北韩此前一直反对韩国加入该组织，但借助近来南北韩高级别会谈的契机，北韩此次转投赞成票。受益于此，未来韩国将有望通过铁路与欧洲相连。



6月7日，铁路合作组织年度部长级会议在吉尔吉斯斯坦召开，会上，韩国加入该组织的提案获得全票通过。铁路合作组织由28个成员国组成，该组织是欧亚大陆国家铁路运输协议体。中国横贯铁路（TCR）、西伯利亚大铁路（TSR）和蒙古纵贯铁路（TMGR）等贯穿欧亚大陆的铁路经由国均加入了该组织，北韩也是该组织正式成员国。另外,该组织还有7国铁路公司观察员，以及包括韩国铁道公社在内的44个企业合作伙伴。铁路合作组织是前苏联与东欧国家为签署国际铁路协议而于1956年成立的。此后，该组织制定了欧亚铁路运输相关制度和协定，同时不断推进技术上的合作。韩国加入该组织是让韩半岛纵贯铁路经中国横贯铁路和西伯利亚大铁路与欧洲相连的必由之路。申请加入铁路合作组织时，只要有一个成员国投反对票就无法获通过。韩国自2015年开始申请加入铁路合作组织，但都遭到北韩的反对，每每无功而返，但此次北韩并没有反对韩国加入该组织。由此，韩国今后得以利用中国横贯铁路、西伯利亚大铁路等长达28万公里的国际铁路网，且将同其他成员国一样享有欧亚铁路相关协定规定的待遇。加入该组织后，在货物运输通关手续上，韩国也将获得其他成员国享有的优待。预计今后韩国有望利用欧亚铁路增大国际货物吞吐量。



此外，南北韩将于本月底召开会议，讨论南北韩铁路贯通相关事宜。

