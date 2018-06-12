韩国地方选举拉开战幕 预先投票率有望创新高

6月8日，韩国第七届全国地方选举预先投票拉开帷幕。预先投票于8日和9日两天在韩国3512个投票站进行，投票时间是每天6时至18时。



预先投票制度是为了方便选举日当日无法投票的选民而设立的。与“不在籍投票”不同，预先投票不需要事先登记，只需持身份证或护照直接投票。在2014年地方选举时，韩国首次在全国范围内引入预先投票机制。此举旨在保障那些由于工作等个人原因无法在选举日当天投票的选民的参政权。除地方选举外，预先投票在总统选举等公开选举中均适用。无论选民所属地区是何处，都可以在全国任何一个投票站进行预先投票。这得益于政府利用通信网络，将全国投票站连接起来，从而合并出统一的选民名单，选票打印机可以打印出选民所属区域的选票。



据悉，2014年韩国首次在地方选举中引入预先投票机制时，投票率为11.5%。而近几年来，预先投票率逐年增长，发挥了其在选举中应有的作用。2016年国会议员选举时，预先投票率增至12.2%，2017年总统选举时则增至26.1%，预计今年的预先投票率还会继续增长。这一方面是因为选民对选举的认知度有所提高，另一方面是因为朝野各党派也在积极进行预先投票宣传。韩国总统文在寅为了鼓励选民参与，成为首位在任职期间参加预先投票的总统。从目前的局势来看，执政党具有压倒性优势，在野党则在奋起直追。预先投票率的提高到底会对朝野哪一方更有利，备受选民关注。

