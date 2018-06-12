6.13地方选举和国会议员再选补选预先投票率分别为20.14%和21.07%

第七届全国地方选举预先投票圆满结束，投票率达20.14%，为历来第二高。



韩国8日至9日进行第七届全国地方选举预先投票。在全国4290.7万选民中，有864万多人已参与投票。此次地方选举预先投票投票率比2014年第6届地方选举预先投票投票率11.5%几乎高一倍，但未能超过第19届总统选举预先投票所创下的历史最高纪录26.1%。以地区来看，全罗南道地区投票率最高，达31.73%，大邱投票率最低，为16.43%。



此外，同一时间进行的国会议员再选补选预先投票率达21.07%，比去年进行的4.12再选补选预先投票率11.22%高9.85个百分点。据分析，由于此次国会议员再选补选与地方选举同时进行，选民在全国任何地区都能参与自己所属选区的国会议员再选补选，因此预先投票率大幅上升。



所谓预先投票是指让选举当天难以参加投票的选民提前进行投票的制度。预先投票无需另行进行申请，参加投票非常方便，只需携带身份证即可进行投票。韩国在2014年地方选举时期首次在全国范围内引进预先投票制度，该制度宗旨在于保障因工作、出差以及个人情况等原因不能在选举日当天参加投票的人的参政权，该制度适用于地方选举、国会议员选举和总统选举等所有公职人员选举。预先投票从选举5天前开始进行两天，投票时间为上午6时至下午6时。选民可在全国任何一个预先投票所参与投票。



随着预先投票率逐年上升，有评价认为该制度积极发挥了应有的作用。鉴于此次预先投票率较高，最终整体投票率也有望上升。

