美北首脑10日抵达新加坡 11日进行最终协调

美国总统特朗普和北韩国务委员长金正恩10日先后抵达新加坡。在美北首脑会谈前一天11日，美北双方进行最终协调。



金正恩搭乘中国国际航空领导人专机于10日下午首先抵达新加坡。这是金正恩2011年执政以来第二次搭乘飞机前往海外，也是访问距离最远的一次。金正恩以明朗的表情接受了新加坡外长的迎接。当晚，金正恩与新加坡总理李显龙举行会晤。在会晤中，金正恩对新加坡为美北首脑会谈提供合作表示感谢。随后，金正恩返回酒店休息，11日并无正式活动安排。



特朗普总统于10日晚抵达新加坡。在有记者问及会谈前景时他表示“非常好”（very good），这是特朗普总统特有的表达方式，被解释为美北双方最后协调气氛良好。除了与李显龙会晤之外，特朗普11日没有安排其他活动。



美北双方工作磋商团11日继续展开最终协商，美国驻菲律宾大使金成和北韩外务省副相崔善姬率团参加。协商内容包括首脑协议将包括的无核化相关内容以及保障北韩体制安全的方案等。此前5月27日至6月6日，金成和崔善姬在板门店共举行6次会晤。



韩国时间12日上午10时，美北首脑将在新加坡圣淘沙岛嘉佩乐酒店举行历史性会谈。有观点认为，会谈能否成功将在会谈初期见分晓。特朗普总统曾表示，一分钟之内即可看出北韩在无核化问题上是否有诚意。

