韩国政府发布缩短工作时间指导原则，主要内容包括，在雇主指挥和监督下的时间也应被认定为员工工作时间等。



韩国雇佣劳动部11日发布将一周最长工作时间缩短至52小时制度的指导原则，将员工在雇主指挥和监督下的时间包括在工作时间范围内。今后，凡是在雇主的指示下进行的待命、受教育、出差和接待客户等时间均被认定为工作时间。也就是说，即使不是上班开展实际工作，如果员工处在雇主的指挥和监督下，相应时间均包括在工作时间范围内。同理，被公司派往海外出差时坐车、搭乘飞机和办理出入境手续的时间也被视为工作时间。



缩短工作时间指的是将一周最长工作时间从68小时缩短至52小时。今年2月27日，韩国国会环境劳动委员会召开全体会议，审议通过了将现行工作时间从一周最长68小时缩短至52小时的方案。环境劳动委员会还决定，为减少此举对企业造成的影响，将根据企业规模，分别采取不同的适用时间。其中，300人以上规模的企业和公共机构将从今年7月起缩短工作时间，50-299人规模的企业从2020年1月起缩短工作时间，规模不到50人的企业将从2022年7月起缩短工作时间。



雇佣劳动部发布缩短工作时间指导原则是为了预防实行缩短工作时间制度后出现混乱。

