史上首次美北首脑会谈12日举行

史上首次美北首脑会谈12日在新加坡圣淘沙岛嘉佩乐酒店举行。经过一番迂回曲折后，美北领导人终于在新加坡举行了此次历史性会晤。



因北韩核试验和试射弹道导弹，去年韩半岛形势一度告急，文在寅总统发表《柏林宣言》和韩国举行平昌冬奥会成为迎来和平的转机。2017年5月文在寅政府成立后，为人们带来了韩半岛恢复和平的希望，但在文在寅总统就任第四天，北韩试射了新型远程导弹，此后共试射了7次导弹，还进行了第六次核试验，加剧了危机局面。同年7月，文在寅总统在德国发表演说，阐明希望举行南北韩首脑会谈的立场，此后，文在寅总统还积极邀请北韩参加平昌冬奥会。在文在寅总统的努力下，2018年新年终于迎来了希望。北韩国务委员长金正恩在新年贺辞中表明有意参加平昌冬奥会和进行南北韩对话，最终北韩向韩国派出特使团，韩国特使团也访问了北韩，双方就举行首脑会谈达成了协议。韩国特使团3月8日将金正恩希望举行美北首脑会谈的信息转达给了美国总统特朗普，为举行美北首脑会谈铺平了道路。



首次南北韩首脑会谈于4月27日在板门店举行，文在寅总统和金正恩委员长签署《板门店宣言》，就实现无核化和构建和平机制等达成协议。随后，文在寅总统积极担任美北首脑会谈的协调者角色。5月22日，文在寅访问华盛顿，与特朗普会晤，积极推动美北首脑会谈举行。随后，特朗普一度因北韩态度变化，发声明取消美北首脑会谈。在文在寅总统的协调下，美北双方再次迎来转机，开始在板门店和新加坡进行工作磋商，最终敲定美北首脑会谈的系列事宜。

