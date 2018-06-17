韩国执政党在地方选举中获压倒性胜利

韩国执政党共同民主党在13日举行的第七届全国同时地方选举和国会议员再选补选中获得压倒性胜利。由此，文在寅政府确保了强大的国政运作力量，在野党则失去对执政党的牵制力。



根据选举结果，共同民主党在17个广域团体长选举中，在14个选区获胜，而最大在野党自由韩国党仅在2处获胜。此外，无党籍候选人元喜龙再度当选济州道知事。在首尔、京畿和仁川等首都地区，共同民主党也大举获得胜利。另外，共同民主党还在此前从未有该党候选人当选广域团体长的釜山、蔚山和庆南3处获胜。此外，湖南地区、忠清、江原和世宗等地也均为共同民主党取胜，可以说，执政党在全国范围内取得了压倒性胜利。



在进行基础团体长选举的226个选区中，共同民主党在150多个选区获胜，自由韩国党仅在50多个选区获胜。尤其是首尔市25个选区中，除瑞草区之外，共同民主党占据了24个选区的胜利。



在国会议员再选补选中，共同民主党也大举获胜。在12个选区中，共同民主党候选人在11个选区获胜，自由韩国党仅守住了庆北金泉一个地区的议席。



实际上，共同民主党获胜是早已被预见的。前总统朴槿惠被弹劾以及韩半岛迎来的和平氛围等加大了民众对政治的关心，虽然在野党打出牵制政府的论调并指责政府经济政策失败，但仍未获得民众的支持。



执政党在选举中获胜为文在寅政府确保了构建韩半岛和平机制和推动民生改革等的力量，在野党则被卷入选举失败追责的风暴中，进行大规模领导层改组已是在所难免。

